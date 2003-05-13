Auna es el proveedor de Internet más denunciado por los usuarios, según el último balance de FACUA
La empresa protagoniza el 83,5% de las reclamaciones recibidas desde enero a través de FACUA.org. Le siguen, a gran distancia, Wanadoo y Teléfonica.
FACUA.org
España-13/05/2003
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Auna es el proveedor de acceso a Internet más denunciado por los usuarios a través del portal FACUA.org, seguido a gran distancia de Wanadoo y las empresas del Grupo Telefónica Terra y Telefónica Net.
Auna ha generado nada menos que el 83,5% de las 284 d