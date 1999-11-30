Aussa incumple sus compromisos sobre la Zona Azul
Sobre la información a los usuarios en relación a sus derechos ante los boletines, la entrega de cambio y la custodia de los vehículos.
FACUA.org
Sevilla-30/11/1999
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La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla (ACUS-FACUA) se han dirigido al Concejal Delegado de Tráfico y Transportes y al gerente de la empresa concesionaria Aparcamientos Urbanos de Sevilla S.A. (Aussa) para pon