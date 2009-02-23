Baleares aprobará una resolución para obligar a Gesa Endesa a refacturar los consumos de 2008
La compañía reconoció haber cobrado consumos del pasado ejercicio con las tarifas de 2009.
FACUA.org
Baleares-23/02/2009
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La Dirección General de Industria del Gobierno balear aprobará esta semana una resolución para obligar a Gesa Endesa a refacturar todos los recibos con parte o todo el periodo correspondiente a consumo estimado en 2008, con el fin de detectar si han sido cobrados con tarifas