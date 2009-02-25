Baleares obliga a Gesa Endesa a refacturar a sus clientes ante las irregularidades denunciadas por FACUA
Tras las resoluciones de los gobiernos andaluz y balear, la asociación urge al resto de comunidades autónomas a que adopten medidas similares.
FACUA.org
Baleares-25/02/2009
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la resolución aprobada por la Dirección General de Industria del Govern balear por la que obliga a Gesa Endesa a refacturar a sus clientes tras aplicar irregularmente sus tarifas en enero y febrero.
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