Más noticiasDesde hace dos años han proliferado en las terminales internacionales de salida del aeropuerto madrileño

Bandas mafiosas de plastificadores de maletas amenazan de muerte en Barajas a los trabajadores legales

Algunas compañías aéreas han reaccionado y no permiten embarcar en sus vuelos equipaje con embalajes de plástico que no sea de buena calidad, lo que ha llevado a la empresa concesionaria a solicitarle a Aena que obligue al resto de las empresas a actuar del mismo modo.

FACUA.org / Europa Press
España-01/12/2014
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Varias bandas de plastificadores ilegales de maletas llevan dos años operando en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez- Barajas amedrentando y amenazando a los trabajadores de la concesionaria legal, según han denunciado los propios empleados.

Uno de los directi

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