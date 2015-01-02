Bankia, condenada a devolver 60.900 euros por vender 'preferentes' a una anciana que no sabía leer
El fallo judicial considera que la entidad bancaria no tuvo un comportamiento comercial adecuado al permitir que una clienta de avanzada edad y analfabeta depositara sin conocimiento de causa sus ahorrros en un producto financiero perpetuo y sin garantías de recuperar lo invertido.
Europa Press
España-02/01/2015
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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Bankia a devolver 60.900 euros a una anciana analfabeta que adquirió participaciones preferentes de Caja Madrid en 2004 y 2006 sin haber recibido una información clara y legible adecuada a su perfil inversor.
La sentencia, cont