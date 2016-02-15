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Bankia estudia recurrir al arbitraje para la devolución de las cantidades invertidas por los minoritarios

El Supremo declaró nula la salida a Bolsa de la entidad hace varias semanas en una sentencia que recoge que el folleto de la Oferta Pública de Suscripción de Acciones de 2011 recogía "graves inexactitudes".

FACUA.org / Europa Press
España-15/02/2016
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Bankia estudia recurrir al arbitraje para la devolución de las inversiones de los accionistas minoritarios después de que el Tribunal Supremo declarase nula hace varias semanas que la salida a Bolsa de la entidad de 2011. El propio ministro de Economía en funciones, Luis d

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