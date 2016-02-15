Bankia estudia recurrir al arbitraje para la devolución de las cantidades invertidas por los minoritarios
El Supremo declaró nula la salida a Bolsa de la entidad hace varias semanas en una sentencia que recoge que el folleto de la Oferta Pública de Suscripción de Acciones de 2011 recogía "graves inexactitudes".
FACUA.org / Europa Press
España-15/02/2016
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Bankia salió a Bolsa en 2011, cuando era presidida por el ex ministro de Economía Rodrigo Rato. Ahora el Supremo ha declarado nula aquella Oferta Pública de Suscripción de acciones. | Imagen: Europa Press.
Bankia estudia recurrir al arbitraje para la devolución de las inversiones de los accionistas minoritarios después de que el Tribunal Supremo declarase nula hace varias semanas que la salida a Bolsa de la entidad de 2011. El propio ministro de Economía en funciones, Luis d