Bankia, ING Direct, La Tienda en Casa, Orange y Vitaldent compiten por El Peor Anuncio del Año
Los consumidores pueden votar a sus 'favoritos' y también a los nominados a La Peor Empresa y La Peor Práctica Empresarial.
FACUA.org
España-07/03/2013
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Bankia, ING Direct, La Tienda en Casa, Orange y Vitaldent compiten por El Peor Anuncio del Año. Se trata de una de las categorías de los premios convocados por cuarto año por FACUA-Consumidores en Acción, junto a La Peor Empresa y La Peor Práctica Empresarial, y