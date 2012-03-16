Bankia, Movistar y Vodafone seguirán compitiendo por ser La Peor Empresa del Año
Tras producirse un empate, con menos de cuarenta votos de diferencia entre las tres nominadas, las votaciones se prorrogarán hasta el 21 de marzo.
FACUA.org
España-16/03/2012
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Empate a tres. Ese es el resultado de la tercera edición de los premios a La Peor Empresa del Año, que ha llevado a FACUA-Consumidores en Acción a prorrogar las votaciones una semana.
Ahora competirán sólo Bankia, Movistar y Vodafone, separadas por