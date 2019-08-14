Bankia se negaba a devolver 1.500 euros de pagos fraudulentos porque la víctima tardó 3 meses en reclamar
El usuario ha recuperado su dinero tras la reclamación de FACUA, que recordó al banco que el plazo legal es de hasta 13 meses.
FACUA.org
Baleares-14/08/2019
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Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción recuerda que los usuarios disponen de un plazo de hasta trece meses, contados desde la fecha del adeudo, para comunicar a su entidad bancaria que han realizado un cargo fraudulento en su cuenta, con el fin de que el banco les devuelva dicha cantidad, aunque deb