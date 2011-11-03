Bankinter cobra 2 euros de comisión a los no clientes por ingresar efectivo desde la ventanilla
Este banco se convierte en la primera entidad que cobra a todo aquel que, sin ser cliente, haga un ingreso de efectivo en las ventanillas de sus oficinas.
FACUA.org
España-03/11/2011
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Bankinter ha puesto en marcha el cobro de una comisión de dos euros por cada ingreso de efectivo en caja que realicen personas no titulares de la cuenta ni autorizados, según publica Cinco Días. Por el momento, se trata de la única entidad que cobra por ese ti