Barcelona y Madrid son las ciudades donde el cine resulta más caro, frente a Cádiz y Jaén, las más baratas de las 31 analizadas por FACUA
La Federación advierte que la prohibición de entrar en las salas con bebidas, palomitas o golosinas compradas fuera de los cines vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. FACUA observa diferencias de hasta el 97% al comparar los precios de 135 cines.
FACUA.org
España-29/12/2003
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Una entrada de cine cuesta en España una media de 4,62 euros, pero las diferencias de precios entre las salas pueden alcanzar el 97%. La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha comparado los precios de 135 cines en treinta y una ciudades españolas. Así,