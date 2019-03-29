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Bayer-Monsanto, condenada a pagar 71 millones de euros a un usuario por un herbicida cancerígeno

Un jurado dictaminó que el diseño de Roundup era "defectuoso", que el producto carecía de suficientes advertencias sobre el cáncer y que la empresa fue negligente al no advertirle del linfoma de Hodgkin (HL).

FACUA.org
Internacional-29/03/2019
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La compañía química y farmacéutica Bayer, dueña de Monsanto desde junio de 2018, ha sido condenada a indemnizar con 71 millones de euros en Estados Unidos a Edwin Hardeman, un usuario de California.

Según recoge

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