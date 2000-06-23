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BBV devuelve a un socio de FACUA más de medio millón de pesetas que desaparecieron de su cuenta

La Federación denuncia las malas prácticas bancarias de las entidades que emiten tarjetas no solicitadas o las remiten por correo.

FACUA.org
España-23/06/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha tramitado con éxito, a través de su Asociación en Sevilla, una reclamación contra una sucursal de BBV solicitando la devolución de 550.000 pesetas que se le habí

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