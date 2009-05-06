BBVA, condenado a pagar 1.800 euros a una clienta incluida en un fichero de morosos por una falsa deuda
El Supremo confirma la sentencia dictada en 2001 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife
FACUA.org
España-06/05/2009
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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso de casación interpuesto por el Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) y confirma una sentencia dictada en 2002 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la que obliga a la entidad bancaria a pagar 1.800 euros a un