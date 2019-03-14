BBVA, Endesa, Ryanair y Vodafone, nominadas en la 10ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
Los consumidores pueden comenzar a votar a partir de este viernes 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
FACUA.org
España-14/03/2019
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BBVA, Endesa, Ryanair y Vodafone son las cuatro nominadas en la décima edición de los premios a La Peor Empresa del Año, que FACUA-Consumidores en Acción viene organizando desde 2010.
Los consumidores podrán votar a su favorita en la web FACU