Biovea, denunciada por FACUA por vender productos seudomilagrosos con los que asegura prevenir o tratar el cáncer y el VIH
La marca opera a nivel mundial vendiendo a través de Internet. En España tiene su sede en Córdoba.
FACUA.org
España-12/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Biovea por vender productos seudomilagrosos con los que asegura prevenir o tratar el cáncer y el VIH, entre otras enfermedades. La marca opera a nivel mundial vendiendo a través de Internet. En España tiene su sed