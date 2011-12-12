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Biovea, denunciada por FACUA por vender productos seudomilagrosos con los que asegura prevenir o tratar el cáncer y el VIH

La marca opera a nivel mundial vendiendo a través de Internet. En España tiene su sede en Córdoba.

FACUA.org
España-12/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Biovea por vender productos seudomilagrosos con los que asegura prevenir o tratar el cáncer y el VIH, entre otras enfermedades. La marca opera a nivel mundial vendiendo a través de Internet. En España tiene su sed

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