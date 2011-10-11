BlackBerry registra nuevos problemas de conexión
Los 'smartphones' han comenzado este martes a funcionar con normalidad, pero sobre las 13.00 horas se vuelve a repetir la incidencia: las BlackBerry no tienen conexión a Internet.
FACUA.org
Europa-11/10/2011
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Pocas horas después de solucionar los problemas de conexión de sus smartphones, la compañía Research In Motion (RIM) está experimentando de nuevo la misma incidencia.
Los móviles BlackBerry de Europa, Oriente Medio y África no t