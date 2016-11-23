#BlackFraude La mayoría de tiendas oferta falsos descuentos en Black Friday, según 8 de cada 10 usuarios
FACUA invita a utilizar el hashtag en las redes sociales para poner al descubierto estos fraudes.
FACUA.org
España-23/11/2016
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Ocho de cada diez consumidores creen que la gran mayoría de comercios oferta falsos descuentos en una parte de sus productos durante el Black Friday. Así lo refleja una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción en la que han participado 8.478 usuarios. La asociaci&o