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Blair medió para que la Fórmula 1 pudiera tener publicidad de tabaco

Ordenó a sus ministros buscar fórmulas para ello inmediatamente después de una reunión con el patrón de las carreras, Bernie Ecclestone.

FACUA.org
Europa-12/10/2008
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El ex primer ministro británico Tony Blair intervino personalmente para que las carreras de Fórmula 1 quedasen exentas de la prohibición de la publicidad de tabaco en todos los eventos deportivos tras reunirse con Bernie Ecclestone, según revela The Su

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