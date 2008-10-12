Blair medió para que la Fórmula 1 pudiera tener publicidad de tabaco
Ordenó a sus ministros buscar fórmulas para ello inmediatamente después de una reunión con el patrón de las carreras, Bernie Ecclestone.
FACUA.org
Europa-12/10/2008
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El ex primer ministro británico Tony Blair intervino personalmente para que las carreras de Fórmula 1 quedasen exentas de la prohibición de la publicidad de tabaco en todos los eventos deportivos tras reunirse con Bernie Ecclestone, según revela The Su