BMW llama a revisión a 176.000 coches en todo el mundo por posibles problemas de frenado
La campaña afecta a vehículos con propulsor de gasolina de dos litros y cuatro cilindros fabricados en 2012 y 2013.
FACUA.org
España-31/10/2013
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El grupo automovilístico alemán BMW ha llamado a revisión a un total de 176.000 vehículos en todo el mundo, equipados con motores de gasolina cuatro cilindros, por un posible problema en el sistema de frenado.
Los vehículos, como consecuencia de una lu