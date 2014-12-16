'Booking' ofrece concesiones en Francia, Italia y Suecia para evitar multas por restringir competencia
La web de reservas obligaba a los hoteles a ofrecerles los mejores precios disponibles para sus habitaciones.
Europa Press
Europa-16/12/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La web de reserva de hoteles Booking.com ha ofrecido medidas correctivas en Francia, Italia y Suecia para evitar multas por restringir la competencia. La compañía se compromete a suprimir de los contratos que firma con los hoteles las cláusulas que impiden a estos establecimi