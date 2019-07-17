Bruselas abre expediente a Amazon por posibles abusos en el uso de los datos de los vendedores
La investigación persigue aclarar si la compañía vulneró las reglas europeas en materia de competencia.
Europa Press
Europa-17/07/2019
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Imagen: Europa Press.
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación en profundidad a la multinacional estadounidense Amazon para aclarar si ha habido abusos monopolísticos en el uso de los datos comerciales de quienes venden sus prod