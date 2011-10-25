Bruselas acusa a Telefónica y Portugal Telecom de acuerdo ilegal para evitar competir en el mercado ibérico
El pacto se tradujo en precios más altos y menos opciones para los consumidores.
FACUA.org
Europa-25/10/2011
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La Comisión Europea ha acusado este martes formalmente a Telefónica y a Portugal Telecom de haber participado en un acuerdo ilegal para no competir en el mercado ibérico de telecomunicaciones, que se tradujo en precios más altos y menos opciones para los consumidores.<