Bruselas aprueba el plan para eliminar los sobrecostes por usar el móvil en el extranjero
Tanto para llamadas como para navegar por Internet desde julio de 2014 y como muy tarde en el plazo de dos años.
FACUA.org
Internacional-12/09/2013
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La Comisión Europea ha aprobado este miércoles sus propuestas legislativas para obligar a los operadores a eliminar los recargos tarifarios por el uso del móvil en el extranjero (roaming), tanto para llamadas como para navegar por Internet, desde julio de 2014 y como