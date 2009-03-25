Bruselas atribuye los altos precios del móvil en España a la falta de competencia
El informe anual sobre la situación del mercado de las telecomunicaciones subraya también la lentitud de la penetración de la banda ancha.
FACUA.org
Europa-25/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La comisaria responsable de Sociedad de la Información, Viviane Reding, atribuyó el martes a un «problema de competencia» el hecho de que España sea el país de la UE donde los precios del móvil son más altos.
«La correlació