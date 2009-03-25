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Bruselas atribuye los altos precios del móvil en España a la falta de competencia

El informe anual sobre la situación del mercado de las telecomunicaciones subraya también la lentitud de la penetración de la banda ancha.

FACUA.org
Europa-25/03/2009
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La comisaria responsable de Sociedad de la Información, Viviane Reding, atribuyó el martes a un «problema de competencia» el hecho de que España sea el país de la UE donde los precios del móvil son más altos.

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