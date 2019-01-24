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Bruselas denuncia a España ante el TJUE por no proteger el humedal de Doñana

También por no evitar el deterioro de los hábitats protegidos en dicho humedal. Ambos hechos suponen una vulneración de la legislación comunitaria sobre agua y en materia de protección de la naturaleza, respectivamente.

Europa Press
Internacional-24/01/2019
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La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de aguas subterráneas que alimentan el humedal de Doñana ni para evitar el deterioro de los h&aacu

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