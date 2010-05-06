Bruselas denuncia a España por no depurar las aguas residuales urbanas de 38 localidades
La directiva europea daba de plazo hasta el 31 de diciembre de 2000 para implantar sistemas adecuados en las zonas de más de 15.000 habitantes.
FACUA.org
Europa-06/05/2010
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La Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por no depurar las aguas residuales urbanas en 38 localidades, lo que supone una infracción de la normativa medioambiental comunitaria.
La Comisión Europea censura que