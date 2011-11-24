Bruselas descarta incluir una velocidad mínima de acceso a Internet en obligaciones de servicio universal
España defendió esta medida durante su presidencia de la UE en 2010.
FACUA.org
Europa-24/11/2011
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La Comisión Europea ha descartado este miércoles introducir a nivel de la UE una velocidad mínima de conexión a Internet de banda ancha entre las obligaciones de servicio universal en materia de telecomunicaciones. Bruselas alega que hay demasiadas diferencias en e