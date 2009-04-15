Bruselas expedienta a Reino Unido por no aplicar adecuadamente la normativa sobre confidencialidad en las comunicaciones
Considera que las autoridades británicas no garantizan la privacidad de los usuarios de Internet por no obligar a las empresas a contar con su consentimiento expreso para acceder a sus datos.
FACUA.org
Europa-15/04/2009
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La Comisión Europea ha abierto un expediente contra Reino Unido por no aplicar adecuadamente la normativa comunitaria sobre confidencialidad en las comunicaciones y considerar que por ello las autoridades británicas no garantizan la privacidad de los usuarios de Internet por no obli