Bruselas expedienta a Shein por permitir la venta de productos ilegales como muñecas sexuales con apariencia infantil en la UE
FACUA ha denunciado ante Consumo la venta de productos similares en otras plataformas como AliExpress.
FACUA.org
Internacional-17/02/2026
La Comisión Europea investiga a la plataforma china Shein por su diseño adictivo y por la venta online de productos ilegales en la Unión Europea (como muñecas sexuales con apariencia infantil o armas). De confirmarse las sospechas, supondrían una violación grave de la Ley europea de Ser