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Bruselas expedienta por déficit excesivo a Lituania, Malta, Polonia y Rumanía

Registraron en 2008 un déficit público superior al umbral del 3% del Producto Interior Bruto que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

FACUA.org
Europa-14/05/2009
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La Comisión Europea lanzó el miércoles expedientes por déficit excesivo contra Lituania, Malta, Polonia y Rumanía.

Los cuatro países registraron en 2008 un déficit público superior al umbral del 3% del producto interior bruto que mar

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