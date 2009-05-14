Bruselas expedienta por déficit excesivo a Lituania, Malta, Polonia y Rumanía
Registraron en 2008 un déficit público superior al umbral del 3% del Producto Interior Bruto que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
FACUA.org
Europa-14/05/2009
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La Comisión Europea lanzó el miércoles expedientes por déficit excesivo contra Lituania, Malta, Polonia y Rumanía.
Los cuatro países registraron en 2008 un déficit público superior al umbral del 3% del producto interior bruto que mar