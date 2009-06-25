Bruselas interviene contra 25 Estados miembros por incumplimientos de la legislación comunitaria sobre la liberalización energética
España está entre los países que recibirá una carta de emplazamiento "por la inobservancia de la normativa sobre gas y electricidad vigente".
FACUA.org
Europa-25/06/2009
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La Comisión ha actuado este jueves «con firmeza» contra veinticinco Estados miembros -entre ellos España- que, «mediante su incumplimiento de la legislación de la UE, están impidiendo a los consumidores europeos disfrutar de las ventajas de un mercado libre y