Más noticias

Bruselas investiga a dieciséis bancos de inversión por posibles abusos de posición dominante

La Comisión Europea también estudia si han existido acuerdos ilegales en los mercados de seguros frente al impago de deuda.

FACUA.org
Europa-02/05/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea ha lanzado dos investigaciones a dieciséis bancos de inversión por posibles abusos de posición dominante colectiva y acuerdos ilegales en los mercados de seguros frente al impago de deuda (Credit Default Swaps o CDS). El procedimiento afecta tambi&e

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos