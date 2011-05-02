Bruselas investiga a dieciséis bancos de inversión por posibles abusos de posición dominante
La Comisión Europea también estudia si han existido acuerdos ilegales en los mercados de seguros frente al impago de deuda.
FACUA.org
Europa-02/05/2011
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La Comisión Europea ha lanzado dos investigaciones a dieciséis bancos de inversión por posibles abusos de posición dominante colectiva y acuerdos ilegales en los mercados de seguros frente al impago de deuda (Credit Default Swaps o CDS). El procedimiento afecta tambi&e