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Bruselas investiga el nuevo sistema de financiación de RTVE

Considera que las nuevas tasas que la ley impone a los operadores de televisión y telecomunicaciones para pagar la televisión pública podrían incumplir las normas de la UE.

FACUA.org
España-03/12/2009
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La Comisión Europea lanzó este miércoles una investigación en profundidad sobre el nuevo sistema de financiación de Radio Televisión Española (RTVE) por considerar que las nuevas tasas que la ley impone a los operadores de televisión y telec

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