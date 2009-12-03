Bruselas investiga el nuevo sistema de financiación de RTVE
Considera que las nuevas tasas que la ley impone a los operadores de televisión y telecomunicaciones para pagar la televisión pública podrían incumplir las normas de la UE.
FACUA.org
España-03/12/2009
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La Comisión Europea lanzó este miércoles una investigación en profundidad sobre el nuevo sistema de financiación de Radio Televisión Española (RTVE) por considerar que las nuevas tasas que la ley impone a los operadores de televisión y telec