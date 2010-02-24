Bruselas investiga por primera vez denuncias contra Google por abuso de posición dominante
Acusan al buscador de relegar artificialmente sitios web en los resultados de las búsquedas por ser rivales directos.
FACUA.org
Europa-24/02/2010
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La Comisión Europea ha anunciado que está investigando las denuncias presentadas por tres empresas contra el buscador de Internet estadounidense Google por abuso de posición dominante. Se trata de las primeras quejas formales que cuestionan las prácticas de Google que