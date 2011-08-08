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Bruselas investiga un posible cártel entre fabricantes de relojes de lujo

La Comisión Europea pretende averiguar si pactaron no suministrar piezas de recambio a reparadores independientes, vulnerando la normativa comunitaria.

FACUA.org
Europa-08/08/2011
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La Comisión Europea ha anunciado este viernes la apertura de una investigación para averiguar si varios fabricantes de relojería de lujo pactaron no suministrar piezas de recambio a reparadores independientes, vulnerando así las normas comunitarias en materia de com

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