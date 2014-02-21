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Bruselas limita las ayudas públicas a Ryanair para abrir nuevas rutas

Las nuevas reglas europeas obligan a suprimir en diez años las subvenciones operativas para cubrir pérdidas de algunas aerolíneas y frena la construcción de aeropuertos regionales innecesarios.

FACUA.org
Europa-21/02/2014
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La Comisión Europea ha aprobado este jueves nuevas reglas para limitar las ayudas públicas en el sector de la aviación con el fin de frenar la construcción de aeropuertos regionales innecesarios y no rentables. Las reglas obligan a suprimir en diez años las subv

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