Bruselas multa con 127 millones a TP por abuso de posición dominante en banda ancha en Polonia
Entre 2005 y 2009 el operador adoptó medidas como imponer a sus rivales condiciones poco razonables.
FACUA.org
Internacional-22/06/2011
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La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una multa de 127 millones de euros a Telekomunikacja Polska (TP) por abuso de posición dominante en el mercado de banda ancha en Polonia. El operador histórico polaco impidió o dificultó durante cuatro a&