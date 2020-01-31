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Bruselas multa con 14 millones a NBCUniversal por limitar la venta con licencia de artículos de películas

La Comisión Europea abrió una investigación en 2017 por dudas con respecto a los límites geográficos y de tipo de cliente que imponía la compañía a los comerciantes con licencia de venta en la UE.

Europa Press
Internacional-31/01/2020
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La Comisión Europea ha anunciado este jueves una multa de 14,3 millones de euros a los estudios cinematográficos NBCUniversal por restringir ilegalmente la venta de productos con licencia derivados de películas como Parque Jurásico o

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