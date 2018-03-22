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Bruselas multa con 254 millones de euros a ocho fabricantes japoneses de condensadores por pactar precios

Las empresas sancionadas por la Comisión Europea son Nippon Chemi-Con, Nichicon Corporation, Rubycon, Hitachi Chemical, Elna, NEC Tokin, Matsuo y Holy Stone.

Europa Press
Internacional-22/03/2018
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La Comisión Europea ha anunciado multas a ocho compañías japoneses que ascienden de forma conjunta a 254 millones de euros por pactar precios en mercado de condensadores de aluminio y tántalo durante catorce años.

En concreto, las empresas sancionadas son

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