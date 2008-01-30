Bruselas multa con 38 millones de euros a E.On por romper un precinto durante una inspección
Constituye una infracción "muy grave" a la legislación sobre competencia porque pone en riesgo la eficacia de las investigaciones.
FACUA.org
Europa-30/01/2008
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La Comisión Europea impuso hoy una multa de 38 millones de euros a E.On por romper un precinto colocado por los inspectores de Bruselas durante un registro por sorpresa en las instalaciones de la eléctrica alemana en mayo de 2006 que se llevó a cabo en el marco de la investig