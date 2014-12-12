Bruselas multa con 4,7 millones de euros a la empresa española fabricante de sobres Tompla
La Comisión considera que la compañía participó en un cártel para inflar artificialmente los precios.
Europa Press
Internacional-12/12/2014
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La Comisión Europea ha impuesto una multa de 4,7 millones de euros a la empresa española Tompla por participar en un cártel de fabricantes de sobres para inflar artificialmente los precios y repartirse el mercado entre 2003 y 2008. También han sido sancionadas la compa