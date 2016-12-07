Más noticiasEl caso se remonta a 2013

Bruselas multa con 485 millones a Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan por manipular el Euríbor

El Ejecutivo comunitario les acusa de haber intercambiado información sensible y discutir elementos de la fijación de precios de productos derivados de los tipos de interés.

Europa Press
España-07/12/2016
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La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una multa de 485 millones de euros a los bancos Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan, por participar en un acuerdo ilegal para manipular tipos de interés de referencia como el Euríbor.

En concreto, Bruselas les a

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