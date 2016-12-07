Bruselas multa con 485 millones a Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan por manipular el Euríbor
El Ejecutivo comunitario les acusa de haber intercambiado información sensible y discutir elementos de la fijación de precios de productos derivados de los tipos de interés.
Europa Press
España-07/12/2016
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Edificio Berlamont, de la Comisión Europea. | Imagen: flickr.com/10209472@N03 (CC BY-SA 2.0).
La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una multa de 485 millones de euros a los bancos Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan, por participar en un acuerdo ilegal para manipular tipos de interés de referencia como el Euríbor.
En concreto, Bruselas les a