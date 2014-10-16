Bruselas multa con 70 millones de euros a Deutsche Telekom por abuso en mercado eslovaco de banda ancha
La Comisión Europea considera que la compañía ha impedido el acceso a los rivales a su infraestructura de red telefónica reduciendo márgenes, lo que disminuye la competencia en detrimento de los consumidores.
Europa Press
Europa-16/10/2014
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