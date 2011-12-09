Bruselas pide mejoras para que los países de la UE coordinen su respuesta a crisis sanitarias
Soilcita poder decidir medidas de emergencia transfronterizas en caso de que las autoridades nacionales no sean capaces de controlar una amenaza grave de alta mortalidad.
FACUA.org
Europa-09/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea ha presentado este jueves un paquete de medidas con las que pretende empujar a los Estados miembros a mejorar la coordinación entre ellos de cara a eventuales crisis sanitarias como la provocada por el brote de E.coli que dejó cerca de cuarenta muertos