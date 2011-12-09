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Bruselas pide mejoras para que los países de la UE coordinen su respuesta a crisis sanitarias

Soilcita poder decidir medidas de emergencia transfronterizas en caso de que las autoridades nacionales no sean capaces de controlar una amenaza grave de alta mortalidad.

FACUA.org
Europa-09/12/2011
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La Comisión Europea ha presentado este jueves un paquete de medidas con las que pretende empujar a los Estados miembros a mejorar la coordinación entre ellos de cara a eventuales crisis sanitarias como la provocada por el brote de E.coli que dejó cerca de cuarenta muertos

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