Bruselas pretende que las empresas de autocares y transporte marítimo compensen a los usuarios en casos de anulación o retraso
Presenta dos propuestas legislativas para equiparar los derechos a los existentes en el transporte aéreo y, dentro de un año, el ferroviario.
FACUA.org
Europa-04/12/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea ha presentado este jueves dos propuestas legislativas para regular los derechos de los usuarios de transporte marítimo y de autocar, tanto si cubren rutas nacionales como internacionales.
El objeto es equiparar los derechos de compensación, en caso