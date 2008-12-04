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Bruselas pretende que las empresas de autocares y transporte marítimo compensen a los usuarios en casos de anulación o retraso

Presenta dos propuestas legislativas para equiparar los derechos a los existentes en el transporte aéreo y, dentro de un año, el ferroviario.

FACUA.org
Europa-04/12/2008
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La Comisión Europea ha presentado este jueves dos propuestas legislativas para regular los derechos de los usuarios de transporte marítimo y de autocar, tanto si cubren rutas nacionales como internacionales.

El objeto es equiparar los derechos de compensación, en caso

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