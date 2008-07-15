Bruselas propondrá una norma para rebajar el precio de los SMS enviados desde el extranjero
El Ejecutivo comunitario estudia también imponer un tope a las tarifas de 'roaming' para la transmisión de datos.
FACUA.org
Europa-15/07/2008
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La Comisión Europea propondrá en octubre una norma para rebajar hasta un 60% el precio de los mensajes de texto enviados desde el extranjero (SMS) por considerar que las tarifas actuales son «demasiado altas» y que los consumidores «están siendo estafados», seg&