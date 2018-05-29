Bruselas propone prohibir los platos, cubiertos, bastoncillos y pajitas de plástico
El objetivo es reducir a la mitad los desperdicios de estos productos con el objetivo de evitar daños sobre el medio ambiente que supondrían unos costes de 230.000 millones de euros en 2030.
Europa Press
Europa-29/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea ha lanzado este lunes 28 de mayo un paquete de medidas que tienen el objetivo de reducir la producción de plásticos en el bloque comunitario, entre las que ha planteado prohibir productos como bastoncillos, cubiertos, y pajitas para beber que están