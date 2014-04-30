Bruselas respalda la multa de la CNMC a Vodafone por incumplir la norma de la UE sobre 'roaming'
Dice que los clientes de la compañía podían llegar a pagar 4 euros al día más que si se hubiera aplicado el tope europeo.
FACUA.org
España-30/04/2014
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La Comisión Europea ha avalado este martes la multa de 3,1 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Vodafone por incumplir la norma de la UE que impone un tope a las tarifas por el uso del móvil en el